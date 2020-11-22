Приложение Google Pay позволит открывать цифровые банковские счета

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22.11.2020, 21:38, Новости дня

После очередных обновлений в приложении Google Pay расширился функционал. В результате пользователи получили возможность открывать для себя цифровые банковские счета, сообщает разработчик.

Обновление пока запущено только на территории Соединенных Штатов. Но в дальнейшем его планируют распространить в большинстве стран мира.

Возможность обзавестись цифровой банковской учетной записью появится уже в 2021 году, поясняют специалисты. До того времени необходимо уладить некоторые формальности, ведь речь идет о финансах. На первых порах переводы будут возможны только между друзьями. Впрочем, кто и когда ограничивал круг «друзей» в различных интернет-сервисах, мессенджерах и пр.?



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