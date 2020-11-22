Компания MSI представила новые мониторы

22.11.2020, 21:38, Новости дня

Компания MSI анонсировала выпуск новой линейки мониторов PRO MP242. Диагональ экрана в них составляет 23,8 дюйма. Они прекрасно подойдут как для обучения, так и для работы в офисах, отмечает разработчик.

Несмотря на то, что мониторы не дотягивают до качества игровых, они прошли сертификацию по стандартам TÜV и обладают технологиями Less Blue Light и Anti-Flicker, снижающими напряжение глаз во время длительной работы.

Всего в линейке будут представлены три модели мониторов, различия между которыми можно заметить только по исполнению подставки. Впрочем, одна из версий предполагает также изменение угла поворота и высоты. Еще здесь возможно переводить изображение в портретный режим из альбомного и наоборот.