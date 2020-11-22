 

Компания MSI представила новые мониторы

22.11.2020, 21:38, Новости дня

Компания MSI анонсировала выпуск новой линейки мониторов PRO MP242. Диагональ экрана в них составляет 23,8 дюйма. Они прекрасно подойдут как для обучения, так и для работы в офисах, отмечает разработчик.

Несмотря на то, что мониторы не дотягивают до качества игровых, они прошли сертификацию по стандартам TÜV и обладают технологиями Less Blue Light и Anti-Flicker, снижающими напряжение глаз во время длительной работы.

Всего в линейке будут представлены три модели мониторов, различия между которыми можно заметить только по исполнению подставки. Впрочем, одна из версий предполагает также изменение угла поворота и высоты. Еще здесь возможно переводить изображение в портретный режим из альбомного и наоборот.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В ОБСЕ оценили ход выборов в Грузии

26.06 / Не было рабочего дефибриллятора. В Харькове медики не смогли реанимировать иностранца

07.11 / Клинтон назвала Байдена «новой страницей» в истории США

13.07 / Десятки университетов поддержали требование отменить указ Трампа об иностранных студентах

01.11 / 19-летний сын Королевской стал депутатом Краматорского горсовета

03.10 / Грузия запретила провозить военные грузы в Азербайджан и Армению

01.11 / Мурашко оценил изменение жизни людей из-за пандемии

12.11 / Звезду фильма “Елки” и шоу “Наша Russia” госпитализировали с коронавирусом

18.10 / Силовики произвели выстрелы на акции протеста в Минске

27.06 / Неизвестные хакеры попытались атаковать систему онлайн-голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска