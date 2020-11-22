 

“Магия диких земель”: Николь Кидман очаровала поклонников превосходной фигурой

22.11.2020, 21:02, Разное

Популярная актриса Николь Кидман разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам стройную фигуру в облегающем наряде. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от поклонников.
Фоном снимка, опубликованного красавицей в личном микроблоге, стали яркие зеленые лужайки, а чуть далее виднеется небольшой лесок. На лоне прекрасного уголка природы 53-летняя Николь Кидман позирует, облаченная в облегающую спортивную одежду – открытый топ и леггинсы. Артистка развернулась вполоборота к зрителю, а её лицо украшает радостная улыбка. “Hinterland Magic (“Магия диких земель”)”, – таким интригующим слоганом сопроводила фотографию кинозвезда.

Многочисленные подписчики по достоинству оценили красоту хозяйки аккаунта, отметив её стройность и изящность. Кое-кто из поклонников даже поинтересовался у любимицы, стареет ли она вообще. К слову, за день публикация набрала более 300 тысяч “лайков”.



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