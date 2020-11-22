Медики назвали популярный азиатский овощ, эффективный в борьбе с диабетом

22.11.2020, 21:02, Разное

Медики назвали горькую дыню эффективной для лечения сахарного диабета. Этот популярный азиатский продукт помогает понизить уровень глюкозы в крови.

Горькая дыня или китайская горькая тыква богата клетчаткой, калием, цинком, железом, витаминами А, С, антиоксидантами и другими полезными веществами. Благодаря составу и свойствам экстракты горькой дыни давно используются во всем мире для лечения состояний, связанных с сахарным диабетом.

Для подтверждения эффективности экзотических плодов для профилактики ожирения и сахарного диабета ученым удалось провести целый ряд исследований. С помощью фитохимического анализа в момордике удалось обнаружить наличие сапонинов, флавоноидов, алкалоидов, обладающих противораковыми свойствами. В составе плодов также есть charantin – природное противодиабетическое средство. Вещество может защитить от токсического влияния стрептозотоцина клетки поджелудочной железы. Употребление горькой дыни позволяет улучшить использование сахара в тканях и снизить уровень плохого холестерина в организме.