 

Танк «Меркава» перевернулся в Израиле

22.11.2020, 20:56, Новости дня

Израильский танк «Меркава» перевернулся в пятницу во время армейских учений возле базы ЦАХАЛа в Иорданской долине, когда пытался заехать на тягач.

В израильских соцсетях опубликовано видео инцидента, произошедшего на базе ЦАХАЛа, когда при погрузке на трейлер перевернулся танк «Меркава». В результате инцидента никто не пострадал.

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— Or Heller (@OrHeller) November 22, 2020

Инциденты с танками происходили и раньше. Так, в марте прошлого года в Ингушетии при перевозке военной техники на проезжую часть упала самоходная артиллерийская установка. Инцидент произошел на федеральной трассе Р-127 «Каваказ» в районе Назрани. В результате ДТП никто не пострадал. Также в прошлом году в Курске после парада Победы при погрузке на трал перевернулся танк Т-34.

В 2017 году в Дагестане на трассе перевернулся грузовик, перевозивший самоходную артиллерийскую установку. Летом 2016 года у автомобиля, перевозившего танк, лопнуло колесо, в результате Т-80У перевернулся. В октябре 2015-го танк Т-80 застрял на обочине автомобильной дороги под Новосибирском. В том же году танк сборной Кувейта перевернулся во время подготовки к «Танковому биатлону».



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