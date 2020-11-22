 

Более 1400 беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении

22.11.2020, 20:56, Новости дня

Более 1,4 тыс. беженцев вернулись в Степанакерт из Армении в воскресенье в сопровождении российских миротворцев и военной полиции, сообщили в Минобороны России.

«22 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

Кроме того, глава государства рассказал, что бои в Карабахе могли быть прекращены еще в октябре, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с требованием Азербайджана о возвращении беженцев в город Шуша. «Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», – сообщил Путин, отметив, что предполагалось возвращение мирных граждан, а потому не очень понятно, какой угрозы опасался Пашинян.



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