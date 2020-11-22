 

Уфолог обнаружил «египетскую» пирамиду на Луне

22.11.2020, 21:03, Разное

Известный уфолог Скотт Уоринг сообщил об очередной невероятной находке на Луне.

По словам исследователя, ему удалось обнаружить на естественном спутнике Земли древнюю пирамиду, очень похожую на египетскую. В подтверждение своих слов уфолог демонстрирует снимок NASA и скриншот с сервиса Google Earth. Уоринг считает, что размеры данного строения составляют около 1 километра.

Сайт, с которого было получено изображение, был одобрен NASA для использования учеными. Уфолог также сообщил, что на данном сайте он обнаружил еще много интересных вещей, и предлагает ознакомиться с его видеороликом.

Независимый исследователь уверен, что данный фотоснимок доказывает, что древние пришельцы прибыли на Землю тысячи лет назад.

Виртуальные археологи регулярно ищут признаки внеземной жизни на ближайших от нас космических объектах – на Марсе и Луне. На поверхности естественного спутника Земли постоянно фиксируются на видео НЛО и обнаруживаются странные «древние постройки». По мнению уфологов, данные находки служат подтверждением того, что Луна до сих пор используется внеземными цивилизациями для межпланетных полетов.



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