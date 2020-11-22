 

В Греции зафиксирован рекорд суточной смертности от коронавируса

22.11.2020, 20:48, Новости дня

За сутки в Греции от коронавируса умерло 108 человек, это рекордный показатель. Об этом пишет Kathimerini 22 ноября.

Всего в стране умерло 1527 пациентов с COVID-19.

522 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, это также новый максимум для страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Греции по состоянию на 22 ноября коронавирус подтвержден у 91,6 тыс. человек, 23 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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