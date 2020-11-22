В полупустом зале. В Минске прошел провластный концерт

22.11.2020, 20:48, Новости дня

21 ноября в полупустом зале минского Дома офицеров состоялся концерт “Сохраним мирную Беларусь” в поддержку Александра Лукашенко. Об этом сообщил белорусский портал TUT.BY.

По информации портала, большая часть партера пустовала. У входа в здание стояли семь автозаков и микроавтобус милиции. Сумки у зрителей проверяла девушка с государственным флагом на плечах, рядом с ней дежурили два милиционера.

Зрителям показали документальный фильм, который смонтировала одна из постоянных участниц провластных маршей. Другие участники рассказали, что их возмущают люди с бело-красно-белыми флагами, поэтому они пользуются официальной символикой Беларуси, а также крестами и иконами.

На концерте выступили музыканты-любители, православный хор, командир бригады спецназа Андрей Дудкин и другие, отмечает белорусский портал.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.