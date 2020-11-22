 

В Ровно на выборах мэра пытались подкупить избирателей – полиция

22.11.2020, 20:48, Новости дня

В Ровно в день второго тура местных выборов пытались подкупить избирателей. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 22 ноября.

“Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму с условием проголосовать за конкретного кандидата”, – сказал замначальника областной полиции Руслан Стеблицкий.

По его словам, чтобы получить деньги, избиратель должен был сфотографировать бюллетень. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя).

“Полиции известна личность и организатора”, – добавил Стеблицкий.

Он также рассказал, что полиция зафиксировала в Ровно шесть случаев фотографирования бюллетеней.

Всего правоохранители области по состоянию на 14.00 получили 14 сообщений о возможных нарушениях.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах в 11 украинских городах составляла 12,7%. Гражданская сеть “Опора” сообщила. что по состоянию на 16.00 явка составила 22,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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