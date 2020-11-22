Украинские пограничники задержали подозреваемого в изнасиловании, которого разыскивали четыре года. Он ехал из РФ

22.11.2020, 20:48, Новости дня

На пункте пропуска “Гоптовка” в Харьковской области пограничники 21 ноября задержали гражданина Украины, который ехал из РФ. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники выяснили, что Нацполиция Украины разыскивает мужчину с 2016 года. Его подозревают в совершении преступлений в Днепропетровской области, которые квалифицированы по ст. 152-1 (изнасилование) и ст. 162-1 (нарушение неприкосновенности жилья) Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали Нацполиции Украины.