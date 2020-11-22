 

Компания Tesla начала продажу своих USB-флешек

22.11.2020, 20:44, Новости дня

Стоимость нового устройства составляет всего 35 американских долларов. Речь идет о USB-флешке, выпущенной в компании Tesla. На ней помещается 128 Гб информации!

Теперь пользователи могут носить в кармане ресурс полноценного ноутбука. Вряд ли им придется экономить место. Можно записать сколько угодно музыки, видеофайлов и прочих тяжеловесных продуктов ИТ-индустрии. Закончилась память? За такую цену легко приобрести новую флешку.

Кстати, в заявленные 35 долларов входит и стоимость доставки. USB-флешки относятся к непрофильным товарам компании Tesla. Разработчик также советует присмотреться к предлагаемым аккумуляторам и прочим изделиям, которые наверняка удивят своими техническими характеристиками.



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