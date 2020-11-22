 

Apple признает массовую проблему с дисплеями в iPhone 12

22.11.2020, 20:44, Новости дня

Представители компании Apple признали, что при создании дисплеев для новых смартфонов iPhone 12 были серьезные недоработки. В частности, ранее пользователи стали жаловаться, что экран по непонятным причинам обретает то сероватый, то зеленоватый оттенок. А иногда картинка и вовсе начинает мерцать.

Выдержав некоторую паузу, менеджеры Apple сообщили, что им известно о наличии данной проблемы. Они также пообещали исправить ошибки в ближайшее время.

Однако решение появившейся проблемы еще придется искать. Сколько на это понадобится времени разработчику, пока неясно. Хуже всего то, что пострадали даже обладатели наиболее дорогих новых моделей iPhone 12 Pro и Pro Max. Такие вещи очень вредят имиджу компании, отмечают эксперты.



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