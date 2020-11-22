Аналитики считают ошибкой продажу бренда Honor

22.11.2020, 20:44, Новости дня

Huawei собственными руками создал для себя конкурента. Об этом заговорили аналитик рынка электроники после того, как стало известно о намерениях компании распрощаться с уже раскрученным брендом Honor.

Теперь под этой торговой маркой будет выпускать свою продукцию другая компания. А ведь Honor и Huawei работают в одних и тех же сегментах, на одних и тех же рынках.

Китайский супергигант решил продать свой бренд третьему лицу после введения американских санкций. По мнению его менеджеров, такой ход, по крайней мере, позволит выжить торговой марке. В противном случае бренд пришлось бы закрывать «бесплатно», считают представители компании. Также стало известно, что Huawei решил не оставлять за собой ни малейшей доли собственности в Honor.