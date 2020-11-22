 

Мнение: История византийских корон

22.11.2020, 20:38, Разное

У моего любимого bizantinum в 2012 была серия постов про античные диадемы и короны, вытаскиваю себе ссылки, потому что вдруг понадобилось, с трудом нашла.

Часть 1. Эллинистические диадемы
Часть 1. Эллинистические диадемы. (продолжение)
Часть 2. Диадемофобия и наградные венки. (Про Древний Рим)
Часть 3. Императорские венки и лучевая корона
Часть 4. Императорские диадемы
Часть 5. От диадемы к стемме

Источник: Шакко



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