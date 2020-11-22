 

Мнение: Не кара?

22.11.2020, 20:22, Разное

Россия прощается с Митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, который на 74-ом году жизни скончался в Москве от коронавируса, а в понедельник будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря.

В апреле митрополит Феофан облетел Казань с Казанской и Седмиозерной иконами Божией Матери, чтобы оградить город от коронавируса.

А после крестного облета митрополит Феофан говорил, что коронавирус – это кара за грехи: «Человечеству сейчас дан шанс переосмыслить свое отношение между небом и землей, между Богом и человеком, между сообществами людей. Пересмотреть все надо — в первую очередь те нормы, которые оставил людям все-таки Бог. Они всем известны: не убий, но мы убиваем, не кради — крадем, не прелюбодействуй — вообще до ужаса дошли… Надо пересмотреть набор этих ценностей, мы подошли к пику греха, а значит, к пику человеческого саморазрушения».

А еще глава Татарстанской митрополии говорил о грехе однополых браков и гомосексуализма…

И это очень удивительно, что такой праведный человек заболел коронавирусом и умер. Его-то за что? За что, если коронавирсу – это кара за грехи? Выходит , что коронавирус не щадит ни грешников, ни праведников? Выходит, что коронавирус – не кара за грехи, а что-то совсем другое?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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