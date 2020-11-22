Мнение: Утверждение

22.11.2020, 20:20, Разное

Трамп проходит судебные процессы первой инстанции в спорных штатах. В целом пока все предсказуемо – он все проигрывает. В Пенсильвании суд проводил про-демократический судья, назначенец Обамы. Верховный суд ждет передачи дел ему, какие решения примет он – пока неизвестно. Кстати, по спорным штатам дела будут рассматривать самые консервативные судьи, что дает некоторую надежду Трампу. Но, понятно, ничего не предрешено.

В любом случае процесс утверждения итогов первой стадии голосования все еще идет, ни малейшего желания признавать себя побежденным у Трампа пока не просматривается. А потому варианты могут быть любые.