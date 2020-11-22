Диетолог Заикина рассказала об опасности зеленого лука

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22.11.2020, 20:08, Разное

Диетолог Инна Заикина заявила, что зеленый лук может быть опасным для здоровья человека. В целом продукт является полезным, но не все россияне любят его.
При довольно частом употреблении зеленого лука во рту нередко возникают неприятные ощущения. К тому же могут появиться дискомфорт в желудке и раздражение дыхательных органов. Также изо рта того, кто употреблял эту зелень, доносится неприятный запах.

С большой осторожностью продукт нужно включать в рацион людям, которые страдают астмой, заболеваниями печени и почек. В сыром виде лук нельзя есть детям, не достигшим 2,5-летнего возраста.

В то же время продукт обладает и положительными сторонами. Зеленый лук медики рекомендуют есть в случае тяжелого авитаминоза.



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