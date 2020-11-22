“Я счастлива!”: Рита Дакота похвасталась превосходным ремонтом в квартире

22.11.2020, 20:08, Разное

Популярная певица Рита Дакота разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила об окончании ремонта в её новой квартире. По словам знаменитости, при относительной дороговизне работ результат превысил её ожидания.

Публикация включила в себя фотоколлаж из десятка снимков, на которых красавица показала локации помещений своего жилища после профессионально проделанных строителями работ. Первое же фото в карусели демонстрирует саму исполнительницу в компании с мужем, позирующих на фоне одной из комнат. Изображения Дакота сопроводила откровениями, в которых пояснила о перипетиях долгожданного мероприятия. По её словам, в процессе преображения жилья, который она честно назвала “небыстрым” и “недешевым”, ей в голову приходили самые разнообразные идеи по дизайну, зачастую – уже во время реализации предыдущих. Однако бригада ремонтников добросовестно реализовала все её задумки, а результатом стало воплощение самых оптимистических фантазий. “Если вы делаете ремонт для себя и планируете долго и счастливо жить в своем гнездышке – не экономьте на строителях, мой вам совет от души!” – резюмировала красотка.

Подписчики знаменитости по достоинству оценили качество и визуальную красоту нового жилища звезды. Также поклонники от души поздравили любимицу с радостным для неё событием и пожелали приятного времяпрепровождения в новой квартире. За несколько часов публикация набрала почти 50 тысяч “лайков”.