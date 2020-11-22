Медики рассказали об опасности употребления кофе для щитовидной железы

22.11.2020, 20:08, Разное

Последние научные исследования подтверждают, что кофе – далеко не безвредный напиток. Медики рассказали об опасности регулярного употребления популярного продукта для щитовидной железы.

Всемирная организация здравоохранения в 2016 году исключила кофе из списка канцерогенов, тем не менее этот напиток не рекомендуется употреблять слишком часто и натощак. Медицинские специалисты считают, что в результате постоянного потребления кофе организм человека испытывает стресс, а щитовидная железа перестает нормально функционировать, от чего замедляются процессы обмена веществ. Такие изменения ведут к набору избыточного веса и повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Любители кофеина должны полноценно питаться, не пить напиток на голодный желудок, добавить в рацион продукты, содержащие йод. Для профилактики нарушений работы щитовидной железы рекомендуется есть морскую капусту, чернослив, рыбу, говядину, бананы и креветки.