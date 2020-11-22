 

Минпромторг решил заказать разработку 32-ядерного процессора «Эльбрус»

22.11.2020, 20:02, Новости дня

Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на разработку микропроцессора «Эльбрус-32С». Как ожидают в ведомстве, процессор должен быть разработан к 2025 году.

«Опытно-конструкторская работа (ОКР) «Разработка микропроцессора «Эльбрус-32С» для высокопроизводительных серверов, шифр «Процессор-21(СРВ)», – говорится в заявке Минпромторга на сайте государственных закупок.

В материалах заявки сказано, что целью выполнения ОКР является разработка универсального 32-ядерного микропроцессора для создания типоряда вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и систем хранения данных высшего уровня производительности и супер-ЭВМ. Стартовая цена контракта составляет почти 7,5 млрд рублей. По условиям конкурса, изготовитель, если он не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, должен будет привлечь таковых к разработке соисполнителей в объеме 15% от цены контракта, уточняется в документе.

Микропроцессор «Эльбрус-32С» предназначен для универсальной и специализированной обработки информации в составе средств вычислительной техники с производительностью терафлопового и петафлопового диапазонов. «Эльбрус-32С» в составе высокопроизводительных серверов, систем хранения данных и супер-ЭВМ ориентирован для оснащения промышленных и специальных систем с повышенными эксплуатационными требованиями, учреждений РАН, аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, ТЭК, искусственного интеллекта. Указывается, что микропроцессор должен работать при температуре от -60 до 90 градусов.

В июне 2019 года концерн «Автоматика» (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.

Ранее госкорпорация «Ростех» разработала первый суперкомпьютер на российских восьмиядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С».



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