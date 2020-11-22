Аномальное потепление спрогнозировали в ряде регионов России

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22.11.2020, 20:02, Новости дня

Аномально теплая неделя прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, температура будет выше нормы на 2-7 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо- Западном федеральном округе – на 4-7 градусов», – передает ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья температура в течение недели будет около нормы или на 1 градус ниже. «Связано это [аномальное потепление] с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах – около нормы», – отметил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в сторону Москвы движется циклон «Сара», он принесет с собой в столичный регион сильный снегопад, снижение видимости на дорогах. 



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