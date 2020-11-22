 

Мнение: Рост спроса на лекарства, фальсификация анализов и хипстерские бараки

22.11.2020, 20:00, Разное

1. Спасибо импортозамещению, российская фармацевтика в последние годы является одной из самых быстрорастущих отраслей в нашей экономике. В 2020 году наша лекарственная отрасль тоже показывает рекорды:

Спрос на лекарства в России вырос за последние несколько месяцев в 15 раз, рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За какой точно срок отмечен такой рост, чиновник не уточнил. «Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал Мантуров.

По его словам, ситуация в аптеках в настоящее время налаживается за счет усилий производителей, вынужденно нарастивших объемы выпуска.

https://lenta.ru/news/2020/11/15/demand/

Приятно, что те сферы экономики, в которые Россия серьёзно вкладывалась в предыдущие годы, продолжают расти (помимо фармацевтики, это, например, сельское хозяйство). Мы смогли подготовиться к коронакризису и прочим вероятным экономическим испытаниям.

Современная Россия — это уже далеко не та постсоветская страна девяностых годов, когда под напором внутренних и внешних проблем в одночасье рушилось всё и вся, как это было в 1991-м и в 1998 году.

2. Их нравы:

https://9gag.com/gag/aZyY4bV

Брэнди Мюррей, 37 лет, владела лабораторией A&G Lab Collections в городе Озарк.

Она принимала анализы мочи, крови и образцы волос, которые затем перенаправлялись в центр диагностики на проверку.

Сообщается, что с целью сэкономить деньги Мюррей в какой-то момент прекратила отсылать образцы на диагностику и начала вместо этого подделывать результаты сама.

В большом числе случаев она сфальсифицировала результаты тестов на наркотики, сделав их положительными.

Эти подложные результаты привели к тому, что у нескольких родителей были отняты дети, несмотря на то, что у них в организме в действительности не было никаких наркотиков.

3. В комментариях привели пример того, как выглядит привлекательное, недорогое жильё для современных молодых американцев:

https://olegmakarenko.ru/2004004.html?thread=776734500#t776734500

Глядя на подобные картинки, становится понятно, почему немалая часть белой молодёжи присоединилась к чёрным протестам.

Источник: Место для дискуссий



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Челябинцев будут штрафовать за самовольное изъятие просроченных продуктов из мусорных контейнеров

07.09 / Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию “вагнеровцев” в Белоруссии

15.09 / Усушка явки

01.09 / Рогатая змея из мифов американских индейцев могла реально существовавать

28.10 / Иммунолог рассказал о способах снизить риск заражения коронавирусом

23.08 / В ДТП под Волгоградом погибли два ребенка

07.10 / ММКФ-2020: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и другие на премьере сериала “Шерлок в России”

17.09 / Лукашенко грозят более радикальные протесты

11.08 / Водитель иномарки врезался в скорую с детьми

03.07 / Мнение: ЕГЭ под ковидом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска