Мнение: Рост спроса на лекарства, фальсификация анализов и хипстерские бараки

22.11.2020, 20:00, Разное

1. Спасибо импортозамещению, российская фармацевтика в последние годы является одной из самых быстрорастущих отраслей в нашей экономике. В 2020 году наша лекарственная отрасль тоже показывает рекорды:

Спрос на лекарства в России вырос за последние несколько месяцев в 15 раз, рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За какой точно срок отмечен такой рост, чиновник не уточнил. «Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал Мантуров.

По его словам, ситуация в аптеках в настоящее время налаживается за счет усилий производителей, вынужденно нарастивших объемы выпуска.

https://lenta.ru/news/2020/11/15/demand/

Приятно, что те сферы экономики, в которые Россия серьёзно вкладывалась в предыдущие годы, продолжают расти (помимо фармацевтики, это, например, сельское хозяйство). Мы смогли подготовиться к коронакризису и прочим вероятным экономическим испытаниям.

Современная Россия — это уже далеко не та постсоветская страна девяностых годов, когда под напором внутренних и внешних проблем в одночасье рушилось всё и вся, как это было в 1991-м и в 1998 году.

2. Их нравы:

https://9gag.com/gag/aZyY4bV

Брэнди Мюррей, 37 лет, владела лабораторией A&G Lab Collections в городе Озарк.

Она принимала анализы мочи, крови и образцы волос, которые затем перенаправлялись в центр диагностики на проверку.

Сообщается, что с целью сэкономить деньги Мюррей в какой-то момент прекратила отсылать образцы на диагностику и начала вместо этого подделывать результаты сама.

В большом числе случаев она сфальсифицировала результаты тестов на наркотики, сделав их положительными.

Эти подложные результаты привели к тому, что у нескольких родителей были отняты дети, несмотря на то, что у них в организме в действительности не было никаких наркотиков.

3. В комментариях привели пример того, как выглядит привлекательное, недорогое жильё для современных молодых американцев:

https://olegmakarenko.ru/2004004.html?thread=776734500#t776734500

Глядя на подобные картинки, становится понятно, почему немалая часть белой молодёжи присоединилась к чёрным протестам.