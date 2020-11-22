 

“Мои крылья”. Верещук показала сыновей

22.11.2020, 19:54, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук 22 ноября, в День сыновей, опубликовала в Facebook фото с детьми – своим и своего нынешнего мужа.

“Моя гордость. Поддержка. Мои крылья. С Днем сына!” – подписала политик опубликованное фото.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1529554060564445

У Верещук один сын, Олег, она родила его 2004 году, в первом браке. У ее нынешнего мужа Михаила – трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Просто так случилось, что мы разошлись и у меня уже другой мужчина, сын называет его отцом. Миша – пример для сына. Он уважает его очень сильно. У Миши тоже свои дети, уже взрослые. Уже один окончил академию в Одессе, уже работать начинает. Другой – в Киево-Могилянке. Третий… У нас все три “твої, мої – наші”. От така, велика, сім’я. И мы хорошо ладим. И просто не получается, чтобы еще родной отец где-то… Я считаю, что у сына должно быть все хорошо с нервной системой”, – заявила она.

Также в интервью она сказала, что сын – это самый дорогой подарок, который ей когда-либо дарил мужчина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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