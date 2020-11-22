Генсек ООН призвал списать долги бедным странам из-за пандемии COVID-19

22.11.2020, 19:54, Новости дня

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем послании к участникам Международного финансового форума, который проходит в Китае, 21 ноября призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил Центр новостей ООН.

Он настоятельно рекомендовал в ходе восстановления выделять больше международных ресурсов на цели здравоохранения и образования, а также на долгосрочные проекты по устойчивому развитию, сказано в сообщении.

“Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее”, – сказал Генсек ООН.

По его словам, из-за кризиса сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы. Сремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной “суверенных дефолтов”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 ноября, коронавирусом заразилось 58,3 млн человека. От COVID-19 скончалось 1,38 млн, а выздоровело 37,3 млн пациентов.