DE – Брюссель «наказал» Великобританию за упрямство — страны — члены ЕС отказались от двусторонних «мини-сделок» с Лондоном

22.11.2020, 19:52, Новости дня

Государства ЕС не станут заключать с Лондоном так называемые «мини-сделки» — отдельные двусторонние соглашения о торговле в обход Еврокомиссии, подписать которые британские власти ранее предложили ряду европейских стран, пишет Daily Express. По данным газеты, такое решение, принятое в ходе закрытой встречи послов 27 стран блока, связано с тем, что британская сторона отказывается уступать требованиям ЕС в рамках переговоров о брексите.



Reuters

Правительства ряда государств Европейского союза, опасающихся срыва переговоров о торговом соглашении с Великобританией, приняли решение отказаться от так называемых «мини-сделок» — двусторонних соглашений между Лондоном и европейскими столицами, которые последним предложила заключить напрямую британская сторона в прошлом году, дабы сгладить последствия возможного «жёсткого» брексита, пишет таблоид Daily Express.

Как сообщили изданию источники в Брюсселе, несколько «влиятельных» стран — членов ЕС призвали Еврокомиссию ускорить темпы подготовки к «жёсткому» брекситу в конце года. Между тем, после последнего раунда переговоров на закрытом совещании послов 27 стран ЕС были озвучены предложения о том, что Брюссель должен готовиться к выходу Великобритании из блока без договорённостей в одностороннем порядке, не заботясь о предотвращении потенциальных перебоев с поставками товаров в Великобританию в новогодний период — а следовательно, не заключая с Лондоном никаких двусторонних договоров.

«Нам нужно вернуть прошлогодние планы на случай чрезвычайных ситуаций, и возвращать их нужно через Европейский парламент и Европейский совет — сроки поджимают. Сейчас не время вести переговоры «на стороне» и заключать мини-сделки», — пояснил в беседе с корреспондентом Daily Express один из источников издания.

«Сразу несколько стран — членов ЕС призвали Еврокомиссию опубликовать предложения по планам действий в случае чрезвычайных ситуаций как можно скорее, — заявил изданию другой источник. — Сейчас идёт поздняя фаза переговоров, и вероятность того, что в течение последних шести недель года произойдут какие-то происшествия, исключать нельзя».

Как напоминает обозреватель Daily Express, в прошлом году Брюссель ожидал, что переговоры с Великобританией провалятся, а брексит произойдёт в «жёстком» варианте — то есть, без заключения вообще каких-либо договорённостей, — и высокопоставленные чиновники ЕС подготовили на этот случай ряд нормативных положений, направленных на недопущение сбоев в плане воздушного и наземного транспортного сообщения, поставок важнейших продуктов питания и медикаментов, а также в секторе рыбной ловли. По словам источников внутри ЕС, теперь европейская сторона рассматривает возможность вернуть данные положения, поскольку угроза внезапного «жёсткого» брексита остаётся актуальной.

По данным Daily Express, Брюссель и Лондон недавно завершили очередной раунд переговоров о брексите, так и не сумев сдвинуться с мёртвой точки. В минувший четверг главы европейской и британской делегаций Мишель Барнье и Дэвид Фрост объявили о том, что стороны временно прекратят встречаться лицом к лицу в связи с тем, что один из членов делегации ЕС заразился коронавирусом; переговоры продолжатся в декабре в формате видео-конференций.

Как отмечается в материале Daily Express, переговоры зашли в тупик из-за позиции Великобритании, которая «отказывается уступать требованиям ЕС в плане прав на рыбную ловлю, а также правил по государственному субсидированию предприятий». Вместе с тем, источники в Брюсселе утверждают, что сторонам практически удалось достичь консенсуса по большинству вопросов. Впрочем, на упомянутом закрытом совещании послов стран — членов Евросоюза было заявлено, что переговоры всё равно продвигаются слишком медленно, и что стороны могут не успеть заключить соглашение до конца года. Как напоминает обозреватель Daily Express, именно до этого момента будут действовать «временные» соглашения, регулирующие отношения между Лондоном и Брюсселем на время «переходного» периода перед брекситом.

По словам источника Daily Express, Барнье и Фрост заявили, что пока не готовы обращаться за помощью в достижении «окончательного компромисса» к политическим лидерам. Тем не менее, как намекнул в беседе с корреспондентом издания чиновник из Брюсселя, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в конечном счёте всё равно придётся принять «политическое решение» о том, продолжать ли переговоры дальше.