 

Новые компьютеры Apple начали запускать Windows

22.11.2020, 19:50, Новости дня

Интересную новость сообщил вице-президент «яблочной» компании Крейг Федериги. По его словам, при наличии фирменных процессоров на новых компьютерах Apple на них также можно запускать операционную систему Windows.

Пока на данное сообщение никак не отреагировали в компании Microsoft, которая, по закону, должна дать разрешение на такие действия.

Для запуска самой популярной компьютерной операционки на новом Mac следует еще установить функцию Boot Camp. Это и сделает производитель, если получит добро от Microsoft, пояснил Федериги. Однако уже сейчас технически новые устройства Apple к этому готовы. Вероятно, многие пользователи захотят обращаться к облачной версии операционной системе, предполагает вице-президент.



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