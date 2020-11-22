Стало известно, какие процессоры Qualcomm получит компания Huawei

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22.11.2020, 19:50, Новости дня

В сети появилась новая информация о возможных будущих поставках китайскому производителю электроники Huawei продукции компании Qualcomm.

Как известно, гигант из Поднебесной все еще находится под жесткими американскими санкциями. Поэтому о выпуске устройств с поддержкой 5G на западных комплектующих и речи быть не может, отмечают эксперты.

Но 4G – пожалуйста! Как стало известно из компетентных источников, Huawei выпустит смартфон Enjoy 20e, для которого получит от Qualcomm процессоры Snapdragon 460.  Их тактовая частота составляет 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти – от 4 до 6 Гб. Без связи пятого поколения сегодня не выпустишь дорогой смартфон. Но в низком ценовом сегменте можно оставить за собой ранее завоеванную часть рынка. По предварительным данным, новый телефон будет стоить в районе 200 долларов.



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