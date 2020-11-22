Мнение: Особенность

22.11.2020, 19:26, Разное

У вспышки модного нынче коронавируса есть одна любопытная особенность. Она вроде бы и на виду, но как-то ее особо и не выделяют. На фоне происходящего куда-то делся обычный грипп. Ну, то есть, он, конечно, есть. Но его в то же время нет.

Наиболее простое и логичное объяснение — скрывают, с..ки. Ну, или чуть более сложное — под видом коронавируса мы имеем как раз вспышку гриппа, но высшие соображения мирового правительства (вместо него можно вставить кого и что угодно) не дают правде пробиться наверх.

Простые объяснения хороши, но и только. Действительность обычно немного более сложна.

Если рассматривать ситуацию с этим самым коронавирусом не с клинически медицинской и даже не с эпидемиологической точки зрения, а с точки зрения системных процессов, то можно сделать некоторое предположение.

Окружающий нас микромир — это, конечно, система. Экологическая система неких микроорганизмов, для которых человек и окружающая его среда — пищевой ресурс. «Хорошие» микроорганизмы паразитируют на нас симбиотически — то есть, кормятся теми, кого мы привлекаем как пища, заодно делая для нас какие-то полезные вещи. Своеобразные рыбы-прилипалы. Но раз они не зловредные, нам сейчас они без надобности, просто отметим, что они наличествуют. Все остальные микроорганизмы представляют из себя сложную систему хищников, для которых мы — еда. Как и в любой экосистеме, немедленно выстраиваются пищевые цепочки и целые пирамиды, специализирующиеся на разных органах и участках нашего с вами тела. Не стану вдаваться в неаппетитные подробности.

Специфика любой системы, и экосистемы в частности — в ее динамике. Нельзя ни в коем случае рассматривать систему ни в статике, ни в виде суммы статических "фотографий". Динамические процессы принципиально отличны от статических, а потому любая попытка рассуждать о состоянии системы "в моменте" не дает понимания того, что в ней происходило до, и что будет происходить после того, как вы "сфотографировали" этот момент. О функции ничего нельзя сказать по одной или нескольких точках на ней. Ее нужно рассматривать целиком.

Во всех пищевых цепочках и пирамидах идет своя собственная ожесточенная конкурентная борьба за вожделенный пищевой ресурс. Соответственно, всегда какой-то микроорганизм более других «подготовлен» к текущей схватке за ресурс, а так как процесс размножения в микромире стремителен с точки зрения его скорости, то микроб-победитель получает право на три дня грабежа захваченного им города — то есть, человека. Точнее, того органа, на котором он паразитирует. После чего он вступает в схватку уже с иммунитетом человека, но это уже чисто медицинская история, ее мы трогать не будем.

Так как мы имеем дело с динамически меняющейся средой (экосистемой микроорганизмов), то вообще-то говоря, процесс борьбы с микробами вечен и бесконечен. Даже если навсегда исчезает один конкретный микроб, он всего лишь освобождает «поляну» для других, которые спешат воспользоваться освободившимся местом у стола. И судя по всему, это и произошло с острыми респираторными заболеваниями — если несколько десятков лет назад большая часть пневмоний носила чисто бактериальный характер, то сегодня ОРЗ — это практически всегда вирусы. А ответ весьма прост — антибиотики сделали свое дело, зачистили бактерии-возбудители прежних заболеваний, и освободили территорию для ранее сиротливо сидящих внизу всех цепочек и пирамид вирусов. И более того: антибиотики — это на самом деле ковровая бомбардировка, выжигающая напалмом всю площадь. Плохие, хорошие бактерии — да какая разница. Всех дустом. В итоге массированное применение антибиотиков само по себе ослабило защитные функции и механизмы иммунитета, сделало его более уязвимым.

С вирусами (во всяком случае ОРЗ) человек бороться, в общем-то, умеет. Температура +38 запускает выработку собственных иммуноглобулинов, которые и ведут борьбу с вирусом. И тут уже вопрос в личном иммунитете — если он рабочий, то организм сам справится. Если же нет, то приходится лечить, причем не саму болезнь, а ее проявления, облегчая как-то ее течение и позволяя слабому иммунитету справиться хоть так. Ну, а иногда и не справляется.

Так при чем тут грипп? Видимо, при том, что острые респираторные инфекции, как экосистема, пребывают в динамике. И в последние несколько лет атипичные ОРВИ все чаще начинают о себе напоминать. В 20 году атипичность нынешнего заболевания наложилась на общий развал систем массового здравоохранения и на общемировой кризис, которому потребовался инструмент контроля, которым коронавирус и истерика вокруг него и стали.

Но в основе происходящего, по всей видимости, все та же окружающая нас экосистема микроорганизмов, в которой идут свои собственные бои и баталии. И куда человек с упорством и невежеством идиота постоянно лезет, не очень понимая, с чем именно он воюет и какие у этой войны последствия.

Вероятнее всего, нынешний Ковид-19 заборол в ходе внутривидовой борьбы вирус «обычного» и любого иного атипичного гриппа и встал на его место. Навсегда или только на какой-то период – пока неизвестно. Поэтому в 20 году мы имеем совершенно иной вид заболеваемости ОРВИ — хотя он имеет сезонные всплески, как и грипп, но и в межсезонье наблюдается течение заболевания, хотя и в меньших масштабах. Сейчас — вспышка. Не эпидемия, но очевидная вспышка, причем по сравнению с «обычным» гриппом ничем сильно выдающимся не отличающаяся. Другой вопрос, что коронавирус — заболевание клинически еще малознакомое, а потому против него просто нет методик борьбы. Как следствие — хаос рекомендаций и стандартов, которые меняются на ходу. В хаосе, как известно, очень удобно ловить свою собственную маленькую рыбку, а потому чиновники и дельцы от медицины с удовольствием этот хаос усугубляют. Плюс политики, которым именно сейчас требуется инструмент контроля, так как у них своя вечеринка в виде ожесточенной борьбы глобальных олигархических группировок. СМИ, соцсети, а также разные активные граждане тоже активно подбрасывают дровишки в хаос информации, делая ее совершенно неструктурированной.

Суть сказанного в том, что если мы действительно имеем дело со сдвигом в экосистеме окружающих нас микроорганизмов (в части, касаемой ОРЗ), то коронавирус теперь будет у нас вместо гриппа. Пока его не заборет какой-то новый паразит, желающий поживиться нашим дыхательным трактом (ну, и не только им, конечно). Ковид-19 — не грипп, а потому протекание заболевания иное. Оно не хуже и не лучше гриппозного, оно просто другое. А потому нам придется отвыкать от привычной сезонной картины заболеваемости гриппом и учитывать новые реалии. И жить с ними — без масок, перчаток и того дурдома, который все это сопровождает. Как мы жили ранее с гриппом. Ну, грипп, и что?

В любом случае возникает вопрос о том, что медицинские власти, политики и профильные специалисты должны создать новые стандарты реагирования на Ковид (19, 20, 21 и далее), которые будут согласованы с нормальной жизнью. Где норма — это не кретинизм с ношением масок и перчаток, а именно нормальная человеческая жизнь. С упором на оздоровление масс, а не на их лечение. Оздоровление — это в первую очередь повышение иммунитета, а значит — личной сопротивляемости. Нынешняя война с вирусом убивает не его, а в первую очередь людей — убивая их сопротивляемость Ковиду, а попутно убивая и людей с иными заболеваниями, которые физически не могут получить помощь из-за коронавирусных психозов и карантинных мероприятий.

Понятно, что все эти пожелания для нормальной власти, которой у нас сегодня нет как явления. Но всегда есть место иллюзиям…