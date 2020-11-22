Мнение: Задержания в Минске. 22.11.2020

22.11.2020, 19:01, Разное

Наступило воскресенье, а значит снова пришла пора ОМОНу гонять змагаров по Минску.

Сегодня у оппозиции по численности было все совсем уж вяло. Реальную численность протестующих можно оценить на видео ниже.

ОМОН (который Тихановская призвала объявить "террористической организацией") уже по привычной схеме винтил особо отличившихся, применял спецсредства и всячески мешал оппозиции организовать что-либо серьезное.

История с Бондаренко, которая позиционировалась оппозицией как способ объединиться вокруг сакральной жертвы очевидно не сработала на увеличиение массовости, глубинные тенденции обуславливающие снижение численности протестов оказались сильнее.

В целом, тренд на рутинизацию протеста сохраняется, что Лукашенко на текущем этапе полностью устраивает.