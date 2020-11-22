Ученые заявили о способности вакцинированных от COVID-19 людей стать разносчиками коронавируса

22.11.2020, 19:14, Разное

Австралийские исследователи изложили позицию по поводу перспектив заражения людьми, привитыми вакциной от COVID-19, окружающих сограждан коронавирусом. По мнению специалистов, такая возможность может быть весьма вероятной.

Первыми “забили тревогу” СМИ, заявившие, что, на фоне эйфории по поводу эффективности вакцины от SARS-CoV-2, заявленной организациями Pfizer Inc. и BioNTech SE, риск дальнейшего распространения коронавируса уже привитыми людьми попросту остался без внимания. Разумеется, в случае планового вакцинирования абсолютно всего населения Земного шара либо выработки всеми жителями планеты соответствующих антител, проблемы, по мнению изданий, не будет. Однако уже на начальном периоде, когда защищена лишь небольшая часть людей, привитые вакциной, они могут, являясь по прежнему носителями вируса, начать распространение болезни, даже не болея ей сами. К примеру, пренебрегая осторожностью, они перестанут носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, будучи уверены в собственной неуязвимости от инфекции. Профессор Пол Гриффин, являющийся лидером научной группы, представляющей Университет Квинсленда (Австралия), заявил, что серьезность проблемы пока не изучена, однако вероятность её возникновения отрицать не стал.

“При правильных условиях вакцина может и должна подавлять передачу COVID-19. Но если люди, получившие вакцинацию, пренебрегают осторожностью, вполне возможно, что они могут заразить множество других людей”, – резюмировал ученый. Об этом пишет Bloomberg.