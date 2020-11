Диетологи из США назвали здоровые источники белка для женщин

22.11.2020, 19:14, Разное

Сохранение белкового баланса имеет важное значение для нормальной работы организма. Диетологи из США назвали здоровые источники белка для женщин, позволяющие избежать развития остеопороза и других возрастных патологий.

В числе наиболее полезных белковых продуктов оказалась богатая железом говядина. По словам эксперта по питанию Мэгги Михальчик, женщины должны получать достаточно железа, чтобы избежать анемии. Лучше отдавать предпочтение мясу коров, откармливающихся на выпасе, поскольку оно содержит больше антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Хорошим источником белка считаются жирные сорта рыбы. Сардина, лосось, тунец имеют в своем составе полезные для здоровья сердца и сосудов Омега-3 жирные кислоты; большое количество витаминов, жиров и антиоксидантных соединений.



Михальчик советует также включить в рацион чечевицу, в которой есть белок, клетчатка и железо. Продукт важен для женщин с железодефицитной анемией, в период менструаций, во время вынашивания ребенка и грудного вскармливания. Чечевица станет неплохой альтернативой мяса тем, кто предпочитает его не есть.



В интервью порталу Eat This, Not That! диетолог Ильза Шапиро назвала такие источники белка как грецкие орехи. Они являются “кладезем” витаминов группы В, витамина С, аминокислот, жиров и таких минералов как: калий, кальций, марганец, магний, фосфор. Продукт полезен для нормальной работы щитовидной железы и профилактики развития рака груди, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Не менее важным для сохранения белкового баланса Шапиро считает употребление зеленого горошка. В нем содержится фолиевая кислота, необходимая для улучшения когнитивных функций, борьбы с депрессией в преклонном возрасте. В горошке содержатся антиоксиданты, пищевые волокна, питательные вещества, аминокислоты. Благодаря такому комплексу нормализуется микрофлора кишечника, повышаются свойства иммунитета, выводятся токсины и шлаки из организма.