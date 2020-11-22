“Переделать меня не удастся”: Ольга Медынич рассказала о своей семейной жизни

22.11.2020, 19:14, Разное

Популярная актриса Ольга Медынич недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила некоторые подробности своей личной и творческой биографии. В частности, знаменитость остановилась на определенных нюансах в семейных отношениях с коллегой Джемалом Тетруашвили.

Как пояснила красавица, она с юности является не весьма приспособленным к быту человеком. К примеру, актриса может запросто забыть, куда положила документы, либо вообще – что делала когда-то. Не лучше ситуация обстоит с коммунальными “отношениями” – она не понимает, что такое счетчики, и даже не знает, где находится ЖЭК. По её мнению, супругу можно вполне поставить памятник за то, что он очень лояльно относится к таким недостаткам. Впрочем, как упомянула телезвезда, договоренность об этом у пары имелась изначально: “Переделать меня не удастся. Так что либо ты принимаешь, что я у тебя такая, либо у нас проблема”.



Стоит отметить, что, по словам Ольги Медынич, при всей своей “идеальности” её муж является человеком довольно вспыльчивым, а это тоже может быть периодически чревато проблемами. “Когда у него идет первая волна эмоций, он не может это остановить. Ни в коем случае нельзя подливать масла в огонь. В этот момент нужно просто промолчать, если даже он неправ”, – охарактеризовала этот процесс актриса. Однако, как призналась красотка, после первого всплеска Тетруашвили быстро отходит и, если неправ, просит прощения у любимой. Об этом пишет 7day.ru