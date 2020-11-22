Путин высказался о территориальной принадлежности Карабаха

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22.11.2020, 19:08, Новости дня

Нагорный Карабах и все прилегающие к нему территории с точки зрения международного права являются частью Азербайджана, сказал президент РФ Владимир Путин на телеканале «Россия 1».

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики», – цитирует президента РИА «Новости».

Путин отметил, что условия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволяли Москве вмешиваться в вооруженный конфликт в Карабахе, поскольку в отношении Армении не было агрессии со стороны Азербайджана.

«Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской Республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях», – заметил Путин.

По словам российского лидера, РФ полностью выполнила обязательства военно-технического сотрудничества с Ереваном, чтобы Армения «не чувствовала себя брошенной и забытой».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

Кроме того, глава государства рассказал, что бои в Карабахе могли быть прекращены еще в октябре, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с требованием Азербайджана о возвращении беженцев в город Шуша. «Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», – сообщил Путин, отметив, что предполагалось возвращение мирных граждан, а потому не очень понятно, какой угрозы опасался Пашинян.



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