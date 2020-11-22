Российского футболиста отстранили от матчей за отказ встать на колено в США

22.11.2020, 19:08, Новости дня

Российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за клуб из США «Остин Боулд», был отстранен от игр за отказ встать на одно колено во время матча в поддержку движения Black Lives Matter.

«Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом. Он убеждал меня: «Пойми, это не для тебя, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», – рассказал житель России «Спорт-Экспрессу».

По словам Сарамутина, не все в клубе приняли сторону руководства. Один из игроков команды поддерживал спортсмена в личных беседах и даже пытался переубедить боссов «Остин Боулд» поменять решение в отношении Сарамутина. Футболист сообщил, что продолжал тренироваться с командой, однако в заявки на матчи его до сих пор не влючают.

В июле российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят отказался встать на одно колено во время Гран-при Австрии, чем вызвал критику со стороны СМИ и других пилотов. Квят объяснил свое решение тем, что «это противоречит его собственному менталитету». Он сообщил о своей готовности поддерживать борьбу с расизмом, но другими способами.

Общественное Black Lives Matter появилось в 2013 году. Оно выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. Движение активировалось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции в США. Тогда же в Соединенных Штатах начались массовые протесты и беспорядки.