Мнение: Продолжительность здоровой жизни, безмясбургер и рост цен на алкоголь

22.11.2020, 19:08, Разное

1. Спасибо сокращению потребления алкоголя и общему повышению уровня жизни, мы потихоньку становимся здоровее. Если по средней ожидаемой продолжительности жизни Россия всё ещё отстаёт от западноевропейских стран на 8-9 лет, то по продолжительности здоровой жизни (без серьёзных заболеваний) отставание меньше, уже только 5-7 лет:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/prodoljitelnost-zdorovoi-jizni-v-evrope-rossii-i-ssha-5fa1a4a75dfc942ad74c996b

Для сравнения, вот ссылка на общий список стран по ОПЖ, которая в России по данным на 2018 год была чуть ниже среднемировой:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

Согласно более актуальным данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России уже превысила 73,4 года:

https://ria.ru/20200421/1570357834.html

Непонятно сравнительное неблагополучие Великобритании на фоне большинства соседних стран. Здорово живут там лишь 68,9 лет, тогда как во Франции, Италии и Испании – более 71 года.

Я затрудняюсь даже предположить причину отставания англичан. Знаменитое британское пьянство? Социально-экономический кризис, вяло текущий на туманном Альбионе аж с 2008 года? Монархия? Плохой климат? Или, может быть, общее ухудшение жизни простых граждан, вызванное политикой бездумной толерантности?

2. В Макдональдсе всё активнее движутся в сторону искусственного мяса. К счастью, речь идёт не о том сомнительном мясе из человеческих стволовых клеток, которое мы с вами недавно обсуждали:

https://lenta.ru/news/2020/11/11/meat/

McDonald’s планирует запустить в следующем году производство собственной веганской котлеты для бургеров McPlant, пишет CNBC.

Пока речь идет о заменителе говядины, но в будущем в ресторанах сети может появиться и веганская курица. В проекте участвует производитель искусственного мяса Beyond Meat.

Инвесторы предположили, что это может означать долгосрочное партнерство, а Beyond станет поставщиком McDonald’s.

В сентябре прошлого года McDonald’s начал тестировать бургер без мяса. Рестораны в Германии, например, добавили в свои меню вегетарианские гамбургеры. Пока не известно, сколько веганских позиций в меню McDonald’s появится в следующем году и в каких странах они будут доступны.

Ранее российская сеть блинных «Теремок» отказалась от продажи блюд с искусственным мясом американского производителя Beyond Meat. Блин с такими ингредиентами до кризиса стоил 399 рублей, но из-за ослабления рубля его цена выросла до 450 рублей. Мясо Beyond Meat в России стоит дорого: в среднем две котлеты обходятся в тысячу рублей. Компания надеялась снизить цены за счет роста спроса на российском рынке, но пандемия коронавируса эти планы разрушила.

3. С нового года в России снова повысят цены на спиртное:

https://lenta.ru/news/2020/11/13/vodka/

Минимальные розничные цены вырастут в России на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года.

Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7 процента (до 243 рублей за 0,5 литра), стоимость коньяка увеличится на три процента (до 446 рублей), цена на шампанское вырастет также на три процента (до 169 рублей за 0,75 литра). Приказ действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Кому-то может показаться, что нынешние расценки на крепкий алкоголь всё ещё неоправданно низкие. За те же 243 рубля, например, можно пообедать в Макдоналдсе и нанести своему организму меньше вреда, чем от поллитра водки. Получается, что даже по сравнению с фастфудом водка по-прежнему доступна.