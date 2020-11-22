В Николаеве не разрешили проголосовать женщине с младенцем – “Опора”

22.11.2020, 19:04, Новости дня

На избирательном участке №480785 в Николаеве избирательнице с младенцем не позволили проголосовать. Об этом 22 ноября сообщила гражданская сеть “Опора”.

Члены комиссии объяснили свой отказ порядком противоэпидемических мероприятий во время проведения местных выборов, который был утвержден правительством Украины 14 сентября.

“Такие действия членов комиссии могут иметь признаки препятствования волеизъявлению, что регламентируется ст. 157 Уголовного кодекса Украины”, – отметил координатор “Опоры” в Николаевской области Дмитрий Башенный.

По словам советника по юридическим вопросам “Опоры” Татьяны Юзвяк, непредоставление возможности проголосовать избирательнице может свидетельствовать о нарушении ее прав.

“Постановление КМУ от 14 сентября 2020 года №846 носит вспомогательный и рекомендательный характер по обеспечению надлежащей организации избирательного процесса. Указанное постановление не содержит запретов даже избирателям с явными признаками респираторных заболеваний и с повышенной температурой голосовать на участках. Для них предусмотрены спецкабинка и спецурна”, – пояснила Юзвяк.

Она подчеркнула, что постановление Кабмина рекомендует родителям не заходить в помещение для голосования с детьми, но не запрещает выдавать родителям бюллетени.

Наблюдатель “Опоры” зафиксировал на участке №480820 в Николаеве вероятный факт фотографирования бюллетеня.

“Находясь в помещении для голосования, он заметил, как в кабинку для голосования зашел избиратель, и услышал звук, похожий на звук фотоаппарата. Наблюдатель сразу сообщил об этом председателю комиссии, однако тот никак не отреагировал”, – сообщили в ГС.

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.