Le Figaro – в мировой войне против коронавируса победила только Азия

22.11.2020, 19:02, Новости дня

Обуздав коронавирус ещё в самом начале пандемии, азиатские страны смогли обеспечить себе не только престиж, но и экономическое преимущество в будущем, полагает корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фаллетти. Как пишет журналист, смещение центра мировой экономики в Азию происходит с начала века, однако нынешний кризис многократно ускорил эти преобразования — и, похоже, окончательно оформил наступление «азиатского века».



Reuters

«В студии под бледным светом прожекторов в ряд выстроены 496 пустых стульев — они символизируют погибших от коронавирусной инфекции с начала пандемии южнокорейцев», — пишет корреспондент Le Figaro Себастьян Фаллетти. Как отмечает журналист, эту мрачную сцену, отснятую в Сеуле для документального фильма о пандемии, было бы невозможно воспроизвести во Франции: для того, чтобы почтить память жертв Covid-19 в этой стране, пришлось бы не только арендовать несколько огромных ангаров, где поместилось бы 47 тыс. стульев, но и каждый день подыскивать дополнительные помещения, поскольку число погибших всё время растёт. Когда сопоставляешь с этой точки зрения две развитые страны, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития и к тому же вполне сопоставимы по численности населения (52 против 67 миллионов человек), «нельзя не задуматься», констатирует Фаллетти.

Как полагает автор, «пропасть» между Южной Кореей и Францией по смертности от коронавируса наглядно показывает растущий отрыв Азиатско-Тихоокеанского региона от Запада в санитарно-эпидемиологическом плане, обозначившийся ещё весной. Между тем, по мнению Фаллетти, сложившаяся ситуация имеет серьёзную подоплёку и в общественном, и в экономическом, и в геополитическом плане. «Пока Париж или тот же Лондон вновь страдают от локдаунов, в Пекине, Тайбее и Сеуле, под защитной оболочкой обществ, забаррикадировавшихся за перекрытыми границами и сразу же введёнными карантинами, жизнь возвращается к норме, — пишет журналист. — На Тайване на 23 миллиона жителей было зарегистрировано всего семь смертей от Covid-19 и 607 случаев заражения, и теперь там уже снимают маски. В авторитарном Китае с лета зафиксировано всего несколько новых случаев, а во Франции на протяжении ноября их ежедневно обнаруживают больше 50 тысяч».

Пандемия коронавируса ускорила происходящий уже не одно десятилетие разворот мира в сторону востока, полагает Фаллетти. «Всё так, будто болезнь, появившаяся на свет в Ухани и скрытая было коммунистическим режимом Китая, нанесла внезапный удар старым и слабеющим державам, которые слишком долго почивали на лаврах, — пишет он. — Итак, благодаря этому кризису, Азия стала закепляться в положении мирового экономического центра, которое — и мы об этом почти уже забыли — она уже некогда занимала на протяжении многих веков».

Новая вспышка заболеваемости в Европе и США возвещает «великое отставание Запада» — и выиграют от него прежде всего страны северо-восточной Азии, которые уже не одно столетие «догоняют» бывшие колониальные державы, пишет автор. Вслед за финансовым кризисом 2008 года, обнажившим хрупкость «капитализма в стиле Уолл-Стрит», пандемия года нынешнего явила миру «кризис госуправления» в ослабленных популизмом либерально-демократических странах, считает Фаллетти. Этот строй, который вроде бы с триумфом дожил до «конца истории», объявленного после завершения холодной войны американским политологом Фрэнсисом Фукуямой, забороли «авторитарные режимы», сумевшие пресечь распространение страшного вируса благодаря своей «железной дисциплине», убеждён журналист.

«Пандемия стала особенно избирательным испытанием для политических систем, общественных формаций и экономических укладов, — рассуждает Фаллетти. — Она перетасовывает геополитические карты и ускоряет преобразования, которые происходят с начала нынешнего века. Для властного председателя КНР Си Цзиньпина она стала возможностью продвинуть вперёд свои пешки, продемонстрировав «эффективность» своей авторитарной общественной модели и оседлав возродившийся на фоне «упадка» Запада китайский национализм. Когда в трамповской Америке творится такое хаотичное действо, красной пропаганде даже не нужно придумывать хлёсткие лозунги, дабы продемонстрировать превосходство «социализма с китайским лицом», который направляют «идеи» императора Си, с некоторых пор закреплённые в конституции страны. Благодаря патриотическому ренессансу Китая, который критика с Запада только подстрекает, китайской компартии удаётся затереть память о своих собственных ошибках на старте пандемии и затмить достижения Тайваня или Южной Кореи, которые, являясь демократическими странами, всё же смогли благодаря грамотному управлению избежать смертоносных локдаунов».

Фиаско Европы в первую очередь поражает воображение людей — а ведь именно оно служит «главной движущей силы истории», предупреждает корреспондент Le Figaro. Как подчёркивает автор, азиатские элиты, которые уже давно получают образование в лучших западных университетах, наблюдают за распадом старого мира с «изумлением»: «белый человек», который, как писал Редьярд Киплинг, в XIX веке нёс на своих плечах мировое «бремя», теперь утратил не только веру в собственные общественные институты, но и даже вкус к тому, чтобы пользоваться плодами собственной цивилизации.

По мысли Фаллетти, пандемия уже обернулась серьёзнейшими последствиями — ведь пока западные рынки всё глубже погружаются в затяжную рецессию, Китай вернулся к росту и «как никогда прежде» играет роль локомотива мировой экономики. Нынешний кризис скорее всего ускорит миграцию инвестиций, технологий и целых отраслей на Дальний Восток, предполагает журналист. Разумеется, он сильно бьёт и по экономикам азиатских стран, которые по-прежнему зависят от экспорта, и даже китайской «мировой фабрике» угрожают перспективы снижения мирового спроса и неумолимого замедления роста, однако из нынешнего испытания регион выйдет почти наверняка более сильным, чем раньше — особенно по сравнению с западными конкурентами, до сих пор не решившими эпидемиологические проблемы, уверен автор.

В 2021 году мир может разделиться на две части — Азиатско-Тихоокеанский регион, который будет постепенно возвращаться к нормальной торговле между «безопасными» странами, и остальной мир, который будет по-прежнему парализован пандемией, считает корреспондент Le Figaro. При таком сценарии глобализация станет развиваться совершенно по иному, ведь континенты, сильно сблизившиеся за последние десятилетия, окажутся изолированными друг от друга, а Европа будет «плестись в хвосте», предупреждает он. «Оказалось, что пресловутый «азиатский век», который будто бы должен был начаться после того, как в Гонконге и Шанхае взмыли ввысь сверкающие небоскрёбы, обозначив собой триумф свободной торговли, — это всё-таки не журналистское клише. Его резкое и неожиданное наступление в Ухани в 2020 году явило нам мир, раздираемый китайско-американскими разногласиями. И риск отцепиться от локомотива истории для Европы и США ещё никогда не был так велик, как ныне», — подытоживает Фаллетти.