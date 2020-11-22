WSJ – Европа делает ставку на массовое тестирование — чтобы дать возможность людям нормально встретить Рождество

22.11.2020, 19:02, Новости дня

Многие европейские страны решили запустить программы по тестированию на коронавирус всего своего населения с тем, чтобы подавить пандемию и дать людям возможность встретить Рождество в семейном кругу, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, предварительные данные поголовного тестирования — которое к тому же обходится дешевле, чем простой экономики — говорят о том, что при правильном подходе к делу режим изоляции может быть не слишком жёстким.



Reuters

Ряд европейских государств принял решение запустить программу по тестированию на коронавирус всего населения страны или отдельно взятых регионов, пытаясь таким образом подавить наступление инфекции в преддверии Рождества, а также ослабить режим изоляции и ограничения, которые пагубно сказываются на экономике, пишет The Wall Street Journal.

В частности, Австрия заявила, что к середине декабря собирается протестировать большую часть своего населения, начав эти мероприятия с учителей и сотрудников полиции, чтобы дать возможность своим гражданам отпраздновать Рождество со своими близкими. В этом начинании австрийским властям будут помогать также военные.

«Массовое тестирование откроет новую главу в борьбе с пандемией, и с помощью этих мероприятий мы хотим дать людям возможность отпраздновать Рождество в семейном кругу, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. — Тест, на который уйдёт несколько минут может предотвратить недели изоляции».

Между тем, страны Азии — в частности Китай — развернули программы по массовому тестированию для борьбы с коронавирусом уже довольно давно, однако на Западе подобные меры набирают определённую популярность только сейчас.

Что же касается Европы, то в случае Словакии эта страна взяла анализы практически у всех своих граждан в первые выходные ноября, а также попросит всех словаков в возрасте от 10 до 65 лет пройти повторное тестирование перед Рождеством. Тем же, кто этим заниматься не пожелает, правительство предпишет не покидать дома. Похожие шаги, пусть и не всегда такие масштабные, предпринимают и другие страны — Франция и Италия.

Европейские правительства в ходе широкомасштабного тестирования пользуются антигенными или быстрыми тестами, которые, однако, обладают меньшей точностью по сравнению с широко распространёнными ПЦР-тестами. При этом антигенные тесты обычно эффективны в ходе выявления случаев у больных, когда те наиболее заразны, но теряют в точности по мере развития инфекции.

Тем не менее, они сравнительно дёшевы: в частности, Австрия закупила семь миллионов экспресс-тестов на общую сумму в €50 миллионов и планирует в будущем приобрести ещё большие объёмы. Некоторые эксперты видят в этих тестах инструмент, который поможет Европе отменить коронавирусные ограничения, вредные для экономики.

Специалисты же в области общественного здравоохранения спорят о том, следует ли использовать тесты для всего населения или же применять их для точечной проверки сотрудников домов престарелых, полиции и школ. В частности, ВОЗ считает, что тесты эффективнее всего, когда их используют для обнаружения инфекции в тот момент, когда у заражённого начинают появляться симптомы болезни. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний издал рекомендации, в рамках которых антигенные тесты следует применять для массового тестирования в районах с большим количеством пациентов.

В Словакии, например, по словам местных властей, €100 млн, которые они потратили на покупку достаточного количества тестов для всего населения страны, — это эквивалент той суммы, которую экономика теряет всего за один день ограничений. В районах же, где проводилось массовое тестирование несколько раз, уровень заражаемости снизился почти на 90%.

«Суть нашего посыла «сидите дома и делайте тесты» заключается в том, что при повсеместном тестировании режим изоляции, возможно, может быть не таким жёстким», — отметил по этому поводу профессор инфектологии Павол Ярчушка.