 

Sony выпустит три новых модели смартфонов

22.11.2020, 19:00, Новости дня

Как сообщают в японской компании Sony, на рынок вскоре выйдут три новых модели смартфонов. В частности, Xperia 1 III Compact будет представлен с экраном на 5,5 дюйма. Также аппарат получит процессор Snapdragon 775G. Сам гаджет должен появиться на полках магазинов еще в первой половине будущего года.

Напомним, что Snapdragon 775G была заявлена как однокристальльная система. Впервые о данном процессоре информация появилась в сентябре 2020 года. Эксперты ожидают от него увеличения производительности графики в полтора раза, а CPU – на 40%.

Также компания сообщила об отказе от выпуска Xperia 10 II Plus. Вместо этого, будут разработаны новые смартфоны с поддержкой формата связи 5G. Один из них получит процессор Snapdragon 690, другой – Snapdragon 875.



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