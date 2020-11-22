Наши звери за границей – Личное мнение

22.11.2020, 18:52, Разное

Больше всего я обожаю наших соотечественниц зарубежом. В России это не так заметно — мы все давно привыкли ко всеобщему хамству, а вот за границей прекрасно видно всю быдловатость, ограниченность и свинство натуры, когда из курятника бабы Фисы пернатая попадает в цивилизованное общество.

Или в Калифорнию, как эзотеричка Саша Зверева.



Фото: Соцсети

Её, сука, «чувствительный тонкий план» протестует закону, согласно которому нужно ходить всем в масках.

Ей — физически больно не видеть лиц.

Эзотеричка в России протестовала против прививок, рожала дома с прямой трансляцией в соцсеть для эскортниц. А тут, попав в Калифорнию, поняла, что есть страны, где люди исполняют законы.

В России она привыкла класть на всё, считая себя самой умной — просветлённая же! А в Калифорнии сидит и ноет, понимая, что за игнорирование легко может попасть в тюрьму или получить огроменный штраф.

«Это так тяжело», горестно воет Зверева. «Запуганные роботы, которые боятся быть, не как все».

Ну, в себе ли она? Очевидно, нет.

Шут с ней, с этой эзотеричкой. Она хотя бы не призывает нарушать закон — ссыт.

А вот Ксения Собчак, привыкшая к полной безнаказанности на Родине, летит в Дубай и учит всех класть на законные требования в стране, где и голову отрубить могут.

Скажет после этого кто-то, что Ксюшадь умна?

«Я понимаю,что этот переход по ссылке-путь в ад и ковидный отель вместо нашего шикарного за свои же бабки. Говорю: «очевидно же что это ошибка,так что не делай НИЧЕГО. Никуда не переходи. Просто пойдем и сделаем сами еще один тест пока за тобой не пришли в отель». На следующий день по три раза стали названивать на ее телефон дубайскме номера,в стиле наших сборщиков долгов из банка. Приказываю: не подходи и все. Пока отель найдут,пока то да се-уже наш анализ будет готов».

Отдыхающую в Эмиратах вместе с Ксюшадью бабу заподозрили в носительстве коронавируса. Собчак ей приказывает: не поддавайся законным требованиям! Заражай всех вокруг, а к телефону не подходи! Пока ещё эти санитарные служащие найдут наш отель!



Фото: Соцсети

Нормально, нет?

Бывший кандидат в президенты вполне осознанно нарушает закон страны. Нахрапом берёт, считая себя самой умной.

По факту же то, что делает и Зверева, и Собчак — это типичное поведение чёрных дыр, Корорина и Мамаева, прочих Ефремовых и Бочкарёвых.

Они притащили к нам коронавирус. Именно они, а не китайцы даже. Это чёрные дырки в начале мировой пандемии летели в Милан на неделю моды и в Куршевель — нет, не кататься на лыжах, а бухать.

И вот теперь, благодаря тем, кто не носит маски, игнорирует предписания санитарных служб, у нас умирают люди — простые люди, до которых эзотерическим лошадям, естественно, нет никакого дела.

В цивилизованном обществе подобные граждане подверглись бы остракизму — презрению, игнорированию, полному лишению прав со стороны общества. Их лишили бы работы, права вопить в телевизоре и соцсетях, выслали бы из страны нахрен.

А у нас — ничего! Почему?