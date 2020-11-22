Мнение: Алгоритмы и поле

22.11.2020, 18:46, Разное

Даже зная правило для М и Ж, даже веря ему, многие не способны его воплотить.

В этом мы даже вчера убедились в комментариях.

Сокровища считают шагом свое милостивое согласие. Иногда даже двойным шагом.

А отказ считают половиной шага.

И это касается Сокровищ обоего пола.

А растущая значимость под короной дает обратный эффект. Любой формальный жест второй стороны или даже прямолинейный отказ начинает казаться шагом.

Вспомните Победителей из писем в рубрику. Тренер помогает делать упражнения, а Победительница рассматривает это как его активные шаги к сближению. Малознакомая девушка вешает на своей страничке фотографию с другим парнем, а Победитель считает, что это ее атака на него и стремление вызвать ревность. Коллега избегает контакта на работе, а Победительница думает, что это свидетельство его неравнодушия и страсти.

Если корона способна сделать из мухи слона, о каких измерениях шагов может идти речь?

ЗВ поверх короны, то есть неотрефлексированная значимость, создает видимость, что каждый ваш благосклонный кивок – это уже шаг.

Сколько рапунцелей пишут мне в день и все описывают свою башню с плохо скрываемой гордостью, все жалуются на свою капризность и избирательность, на свою замороженность (как и многие онегины в письмах). Даже если я сто раз повторю, что башня – это иллюзия, они все равно будут представлять себя высоко в башне, огороженными от всех, взирающими свысока и спрашивать совета, как бы им спуститься вниз.

Как спуститься вниз из своих иллюзий? Увидеть, что на самом деле вы сидите в пыли у дороги и приличные люди вас обходят стороной. Чтобы вас перестали обходить, вы должны встать, отряхнуться, привести себя в порядок. Но как вы встанете с земли, если вам мерещится, что вы и так сидите на троне? Невостребованность надо свою увидеть, ненужность. А пока вы представляете себе востребованность и свою избирательность, вы остаетесь в иллюзорной башне и не можете из своих иллюзий спуститься.

То есть пока рапунцели думают, что им нужно как-то снизойти к мужчинам, они продолжают валяться в пыли. То же самое касается и онегиных, которые воображают, что ими интересуются женщины. Женщины смотрят на них кисло или вообще не замечают, а онегиным мерещатся запросы со всех сторон, которые они отвергают.

Через такие дебри иллюзий и проекций ни увидеть, ни сравнить шаги невозможно.

Чтобы сравнить шаг свой и шаг другого и понять, каким будет равный шаг, а каким двойной, надо смотреть на себя и на другого со стороны, разделяя границы и учитывая обстоятельства.

Разделяя границы – это значит объективно и субъектно. Объективно, то есть вынося наблюдателя за границы наблюдаемого объекта, субъектно – это значит осознавая, что наблюдаемый объект – это субъект, имеющий свою волю и свободу действий. Это сложно звучит, но научившись однажды относиться к людям так, вы никогда уже не сможете вернуться в рапанье слияние, вы всегда сможете посмотреть на человека как на отдельное, живое существо и вам будет странно, что вы относились к людям иначе: приписывали им свои мысли и желания, негодовали, что они не единодушны с вами и не подчиняются вам.

Без разделения границ невозможно выполнить ни одну инструкцию, вот почему я их не даю. Я могла бы описать несколько базовых алгоритмов рыбалки. Базовые алгоритмы очень просты и логичны, но они бесполезны людям в слиянии границ.

Вот например вчерашнее Ж = 2М, где М – шаг мужчины, а Ж – шаг женщины. Каждый шаг женщины в романтическом формате равен двум мужским.

Шаг еще называют вложением, а самой простой и важной единицей вложения является шар.

Поэтому Ж = 2М – о гендерной наценке на женские шары в начале отношений. Женская фора.

Если вы помните старые темы про рост значимости, вы можете вспомнить, что значимость растет от шаров, фигуры в поле собираются из шаров как модели молекул из атомов.

Но далеко не все вложения, не все шаги и тем более не все комплименты являются шарами.

Мы иногда говорим “пластмассовый шар”, “переслащенный шар”, но это некорректно. Все это “шары”, а не шары, все это щипцы или тухлые яйца. Шаров мимо границ не бывает. Шар отличается тем, что все шары влияют на рост вашей значимости положительно, все они оседают в поле человека. Иначе это не шары.

Корм – это тоже шары, просто более весомые, важные, при прочих равных.

Крючок – это инструмент, который добавляет всем шарам дополнительный вес и значимость, а в случае короны человека заставляет эту корону саму производить себе шары. Так фигуры растут сами собой без участия человека.

Пика – это инструмент, который повышает значимость всех полученных до этого шаров.

Понятно, почему черные инструменты работают только вместе с красными?

По сути, они не являются вложениями, но они повышают ценность вложений.

Корона же – это паразит, который создает шары из мусора и даже пустоты, выращивает фигуры из ничего, запускает механизм самопожирания и саморазрушения. Это эволюционный механизм уничтожения слабых и ленивых, санитар леса.

Можно сказать, что это ментальный вирус, с которым люди живут давно, но большинство не имеют к нему иммунитета или имеют плохой.

И прививки от короны не будет, точнее она будет выглядеть совсем иначе, чем прививка от гриппа и ковида.

Но вернемся к алгоритмам.

Формула роста значимости – это формула красного поля. Красное поле – это динамическая величина.

КП = СЗ + n(ОЗ) где n(ОЗ) – это как раз вложения, они же шары. Я обещала про эту величину подробней рассказать, но пока еще время не пришло.

Вот женщины имеют фору в начале знакомства, их КП растет при меньших вложениях и даже при меньшей социальной ОЗ. Примерно вдвое.

Примерно вдвое – это величина от трети до двух третей.

Помните, я уже писала, что нормальные материальные вложения мужчины в общий досуг – это примерно на треть больше?

Для начала отношений эта цифра может быть две трети, для постоянных отношений – треть, а в браке поровну, хотя если мужчине хочется сохранять романтический формат и в браке, то он может сохранить вот это удваивание, постоянно или иногда. Сюда не относится время декрета, там совсем другой счет вложений, связанный не с романтикой, а с опекой общего ребенка и временной нетрудоспособностью женщины, опекающей младенца.

Отсутствие короны равенства – это как раз осознанное согласие и даже симпатия к гендерной наценке.

Если вы принимаете реальные условия жизни, вы действуете в гендерных границах, а это значит, что при романтическом и светском формате общения с другим полом, постоянно имеете в виду разные нормы поведения, касающиеся и инициатив, и реакций на инициативы.

Светский формат – это очень интересный и очень богатый возможностями формат, о котором мало кто знает.

Светский формат – это формат, из которого может вырасти и романтического общение, и дружеское, и деловое или общение, которое так и останется светским.

Светский формат – это идеальная среда для роста значимости, среда, в которой никто ничего не может потерять.

Вот вчера некоторые пытались придумывать шаги мужчины в ответ на улыбку незнакомой женщины на мероприятии и реагировали так, будто мужчина должен начать решительно шагать из светского формата в романтический. И сделать в романтический форма сразу два шага. На самом деле переход из светского формата в любой другой формат – это еще одно удваивание. И если мужчина в ответ на шаг женщины в светском формате (улыбка) сделает сразу два шага в романтический формат, получится что он не удвоил ее шаг, а сделал сразу четыре. При низкой значимости это будет мимо границ. То есть если мужчина не знаком и не оценен сразу как очень симпатичный и перспективный, это оттолкнет женщину. Он покажется ей голодным или слишком однозначно растолковавшем ее улыбку (как призыв) и женщине захочется показать, что она не озабочена настолько, чтобы так быстро сближаться.

Правило удваивания (или деления на два) для шагов – это именно два, а не пять или десять.

Вот автор вчерашнего письма, начавший с предложения брака вместо адекватных шагов, произвел на девушку впечатление несерьезного человека, который то ли болтает, то ли готов жениться на первой встречной. Точно так же как и она, занявшись с ним сексом в первых же кустах, произвела на него впечатление неразборчивой, то ли из-за голода, то ли из-за ветренности. Предложение брака – слишком серьезный шаг. Автор не сделал предыдущих нормальных ходов – не пригласил к себе или на какую-то свою территорию, не дал узнать его ближе, и сразу стал говорить про женитьбу. Так же и его партнерша. Не познакомилась поближе, не показала свою симпатию и интерес, не открылась эмоционально, а сразу же разделась. Сближение может быть и динамичным, но нельзя пропускать важные ходы. Женщина сначала должна открыться эмоционально (взаимно), а потом уже физически обнажаться. Это важно для того, чтобы показать ценность для нее ее тела, недоступность этого тела для всех подряд. Тело мужчины стоит меньше (в два раза как раз, не в десять), поэтому для него эмоциональная открытость не меньше, а то и больше, чем физическое обнажение, но примерно одинаково. Если намного больше – перекос в сторону К, а если намного меньше, то перекос в сторону Ж. Такие гендерные правила, точнее даже условия.

Если вы хотите шагнуть из светского пространства в дружеское, деловое или романтическое, вы должны сначала исчерпать свои ходы на светском уровне.

То есть если вы знакомитесь с кем-то и сразу предлагаете совместный бизнес, вы выглядите дураком или аферистом или болтуном. Нельзя перепрыгивать через этапы сближения нигде, ни в дружеском общении, ни в романтическом. Можно сближаться очень быстро, но последовательно. Понятно, о чем это? Вы можете очень сблизиться с человеком и в течение часа, но к концу этого часа у него должно быть ощущение, что вы очень хорошо знакомы, а не то что чужой человек навязывает ему близость. Исключение, когда ваша значимость по какой-то причине растет так динамично, что некоторые этапы сближения можно обозначить лишь формально. Но даже в самых стремительных историях сближения, эти этапы все равно есть. Когда Рома атаковал Донату в винном погребе, он не пропустил ни одного шага. Он вытаращил на нее глаза при знакомстве, он был ошарашен сам и сразу ошарашил ее, он что-то говорил ей по-русски, не зная ее языка, но она не понимала, она сама потащила его на экскурсию в винный погреб и не оттолкнула его, когда он ее обнял и прижал к себе. Он не мог ничего донести ей словами и поэтому донес на том языке, на каком смог. Динамики его значимости на это хватило. Такая быстрая динамика в большинстве случаев не только невозможна, но и не нужна обеим сторонам. Если вы не казанова, а онегин, вам и самому не должно хотеться совокупляться с незнакомой дамой, вам хотелось бы ее разглядеть, отрефлексировать симпатию к ней и увидеть ее симпатию в свою сторону. Торопиться не нужно, нужно вырастить взаимную высокую значимость, не тормозя динамику и не обгоняя паровоз.

Чем чревато сближение при недостаточной значимости, понятно?

Если близость не адекватна значимости, у человека возникает диссонанс. Если близость больше значимости – ощущение насилия, давления. Если близость меньше значимости – любовные страдания и томление.

Поэтому выполнять гендерные правила, не сняв корону, бессмысленно. Вы приведете девушку домой, следуя инструкции, но у вас будет ощущение, что в вашем доме чужая тетка, глядящая на вас скептическим взглядом, а вы перед ней без штанов – как перед медкомиссией в военкомате. Что получится в результате такой близости, кроме позора? Она сама поцеловала вас и вы были вынуждены позвать ее в гости. Но что толку?

Или вы – женщина, мужчина прислал вам корзину цветов и вы предложили выпить кофе ему, но чувствуете себя так, будто вас купили и заставили, и сидите с таким лицом, что ваш мужчина чувствует себя идиотом и ведет себя как идиот. Вы растите таким образом и свой плюс, и плюс на той стороне, вместо сближения получаете фрустрацию и ЗВ.

Честная рефлексия, искренность и спонтанность – превыше всего.

Любые правила должны соизмеряться со своими ощущениями. И если правила говорят одно, а ваши желания – совсем другое, значит ваша корона, ваши локус и фокус в аварийном состоянии. Правила – это образец того, как надо было бы действовать, будь с вами все в порядке.

Из примеров выше.

Вы встречаетесь с девушкой второй раз и она вас сама целует, вы понимаете, что в ответ на ее шаг должны сделать двойной, то есть инициировать секс, но вам совсем не хочется. Что с вами не так?

Все так, если значимость девушки низкая и вы хорошо рефлексируете, что девушка может и милая, но вам никак. Вам не нужно спать с девушкой, которая вам не нравится, это вредно для вашей спонтанности, да и по отношению к женщине не очень хорошо. Вам нужно изящно срулить под любым благовидным поводом. Это все в границах и ваша ОЗ получит дополнительные баллы (ваша фигура в вашем поле получит дополнительные шары, то есть вырастет).

Но если значимость девушки высокая или вы сами не знаете какая, вы можете начать метаться. Вам не хочется, но надо, ход пропустить нельзя, девушка обидится или отморозится, что же делать, что же делать. Что с вами не так? Плохая рефлексия, если вы не можете определиться, какая у девушки значимость, и проблема с ресурсом секса, если значимость высокая, а к сексу вы почему-то не готовы, сомневаетесь в себе или не чувствуете желания. Вот над этим вам и надо работать, а пока найти какой-то компромисс, чтобы поддержать инициативу девушки, но и не снимать штаны, если снимать их не хочется.

Второй пример, про корзину цветов и приглашение на кофе.

То же самое. Надо отрефлексировать значимость мужчины. Низкая? Не делать никаких шагов, поблагодарить вежливо и все. Остаться в светском пространстве. Поговорить о политике или погоде. Или даже ни о чем, если хочется намекнуть, что ловить ему нечего. Шаг надо делать, если вы хотите дальнейшего сближения.

А вот если внутри метания: то ли хочется сближения, то ли нет, значит проблемы с рефлексией и локусом контроля. Часто рапунцели чувствуют, что могли бы “дать шанс”, но при условии того и сего. В этом случае можно сделать маленький ответный шаг ради того, чтобы познакомиться поближе и решить, нравится ли вам этот человек. Встреча в этом случае будет не ради сближения, а ради того, чтобы пообщаться и посмотреть на потенциал значимости, и своей, и другой. Дальше нужно будет уже определиться.

Нет ничего сложного во всем этом, но как вы видите, без рефлексии, в короне, с фокусом на себе и локусом вне границ ничего нельзя делать. Все правила или бесполезны, или против вас.

Вот с этой засадой мы и пытаемся как-то работать.

Что мешает видеть шаги и сравнивать, друзья?

С чем главная трудность? Не пепел с вашей головы мне нужен, не признания багов, а конструктивный анализ. Вот вы пытаетесь в живой ситуации увидеть – где шаг, где ответный, где светский контекст, где романтический, и что-то вас ступорит. Что именно?

Вы вообще пытаетесь видеть ходы? Вот кино смотрите, видите ходы героев или до сих пор все сливается в неразличимую массу “общение” и “отношения”?

Вы должны смотреть на любую ситуацию как начинающий программист смотрит на код, как начинающий шахматист на схему шахматного поля. Не поток закорючек и значков видеть, а позиции, фигуры, ходы.

Получается что-то? Что мешает?

Я задаю вопрос не чтобы посочувствовать, а чтобы увидеть, что пояснять дальше и как.

Никогда еще на подобные вопросы я не получала адекватный ответ. Может сегодня получится?