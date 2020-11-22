 

Байден раскрыл дату назначения на ключевые посты в его администрации

22.11.2020, 18:38, Новости дня

Демократ Джозеф Байден запланировал объявить назначения на ключевые посты в его будущей администрации США 24 ноября, сообщил назначенный Байденом руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн в эфире телекомпании ABС.

«Первые кандидатуры в кабинет станут известны во вторник. Если вы хотите знать, кто будет возглавлять конкретные ведомства, то вам придется подождать, когда их назовет сам избранный президент во вторник», – передает ТАСС его слова.

При этом советник переходной команды демократа Джен Псаки, которая возглавляла пресс-службу Госдепартамента США, не дала определенного ответа на этот вопрос. На телеканале CNN Псаки заявила, что назначения будут объявлены в течение наступающей недели.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.



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