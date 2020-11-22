Асад назначил нового главу МИД Сирии

22.11.2020, 18:38, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны, сообщили в пресс-службе президентского дворца.

«Президент Сирии Башар Асад издал три указа. В первом Фейсал Микдад назначается министром иностранных дел Сирии. Вторым – (назначить) Башара Джаафари заместителем министра иностранных дел, а третьим – (назначить) посла Бассама Саббага главой постоянного представительства Сирии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

16 ноября стало известно, что руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет.