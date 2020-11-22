Мнение: Коррекция

22.11.2020, 18:34, Разное

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией центре по Карабаху в течение года. По всей видимости, таким образом турки корректируют трехстороннее соглашение, согласно которому в Карабахе и находятся российские военные. Соглашение было заключено на пять лет, но Турция полагает, что и одного года достаточно, после чего российских партнеров можно будет вежливо выпроводить восвояси. Ну, или не очень вежливо – тут как пойдет.

Для прекращения легитимного нахождения российских военных достаточно выхода из соглашения Азербайджана – тем более, что на его территорию и введены миротворцы. Понятно, что для Турции и Азербайджана присутствие российских военных – это просто легкий комплимент в адрес партнера из бункера. Придание ему уверенности, что он еще что-то значит. Но слишком щедрыми с ним партнеры быть не собираются, пять лет – многовато для таких авансов. Вдруг подумает, что это навсегда.

Поэтому турки и сообщают, что через год можно будет сворачиваться и с победой возвращаться нах хауз.