 

YouTube, Facebook и Twitter поплатятся за цензуру против РФ

22.11.2020, 18:30, Разное

Социальные сети США продвигают на своих платформах точку зрения американского политического истеблишмента, чьи интересы они и защищают. Другого мнения эти площадки просто не приемлют.

Об этом в беседе с журналистами сообщил эксперт по СМИ ОП РФ Вадим Манукян, комментируя новую законодательную инициативу, которая может стать мощным инструментом для борьбы с антироссийской деятельностью YouTube, Facebook, Twitter и прочих популярных западных платформ.

Как известно на рассмотрение Госдумы был внесён законопроект, предусматривающий суровое наказание за цензуру средств массовой информации РФ. Интернет-ресурсы, блокирующие российский контент, будут облагаться штрафом в 3 миллиона рублей. Повторное нарушение грозит серьёзным ограничением трафика, а то и полной блокировкой ресурса на территории РФ.
Законодательная инициатива российских парламентариев стала ответом на активную антироссийскую деятельность американских IT-гигантов YouTube, Facebook и Twitter. В последнее время западные площадки часто безосновательно блокируют российский патриотический контент, грубо нарушая закреплённую в Конституции РФ норму о праве россиян на доступ к информации.

Манукян уверен, что, если парламент примет вышеупомянутый законопроект, с русофобской пропагандой иностранных ресурсов будет покончено навсегда. Эксперт отметил, что РФ и так давно терпит жёсткую цензуру западных соцсетей. Facebook и Twitter блокируют аккаунты российских СМИ и блогеров сотнями, а то и тысячами. К такой же политике в последнее время скатился и YouTube. Все эти площадки уже не скрывают, что хотят полностью зачистить медиа от пророссийской точки зрения. И скоро они жестоко поплатятся за свою русофобию.

Очень скоро надзорные органы на законодательном уровне получат право блокировать любой ресурс за цензуру, направленную против России. И все агенты Запада, распространяющие русофобию в российском сегменте Сети, завопят в страхе, что источник их доходов прикроют.
Роскомнадзор уже неоднократно предъявлял претензии YouTube, Facebook и Twitter за блокировку аккаунтов и материалов как минимум 20 российских информационных изданий.

Американские компании игнорировали предупреждения и претензии. Поэтому настало время для по-настоящему эффективных, жёстких мер. В конечном итоге все западные ресурсы просто вышвырнут с территории России, создав достойные аналоги тому же YouTube или Facebook. Суверенная цифровая инфраструктура положит конец проискам иностранных пропагандистов в медиа.



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