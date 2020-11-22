Ученые поделились ранними сведениями о повреждении головного мозга у пациентов с COVID-19

22.11.2020, 18:22, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности воздействия коронавируса на головной мозг. Выяснилось, что COVID-19 обладает способностью провоцировать у пациентов неврологические повреждения.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Массачусетскую больницу общего профиля (США), стал факт обнаружения демонстрации пациентами с COVID-19 с неврологическими симптомами тех же метаболических нарушений в мозге, что и у других больных, перенесших кислородное голодание (гипоксию) ввиду других причин. При этом, как отметили эксперты, имеют место и очевидные различия. Медики проинформировали, что у них имеется заинтересованность в понимании того, какие долгосрочные изменения ожидают заболевших, включая проявления головных болей, усталости и когнитивных нарушений. Фактор неврологической симптоматики при COVID-19 провоцирует некий “мозговой туман”, сохраняющийся в течение долгого времени после острой фазы заболевания.

В ходе исследования специалисты воспользовались магнитно-резонансной спектроскопией 3 тесла (MPC), называемой иначе виртуальной биопсией. В частности, МРС способна провести идентификацию нейрохимических нарушений даже в случае нормальных результатов структурной визуализации. Итоги обследования показали, что в мозге пациентов с COVID-19 был снижен уровень N-ацетиласпартата (NAA), повышены холин и уровень мио-инозита. Вместе с тем исследователи отметили: такая динамика явилась аналогичной процессам, наблюдаемым с подобными метаболитами у других больных, имеющих аномалии белого вещества (лейкоэнцефалопатию) после гипоксии без COVID.

Как рассказали исследователи, после проведения обследования их основной задачей стало выяснение того, являются ли упомянутые изменения белого вещества только следствием снижения уровня кислорода в головном мозге или же имеет место атака коронавируса непосредственно на белое вещество. Об этом пишет American Journal of Neuroradiology.