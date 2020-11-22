 

Японские ученые “усовершенствовали” тараканов для выполнения работ

22.11.2020, 18:22, Разное

Японские исследователи провели научную работу, в ходе которого смогли произвести с тараканами определенные усовершенствования. В результате насекомые оказались способны к выполнению целого ряда работ.
В процессе эксперимента ученые, представляющие Университет Цукуба (Япония), использовали мадагаскарских шипящих тараканов, известных как наиболее крупные представители этого вида в мире. Сообщается. что длина особей этого вида может достигать десяти сантиметров. Реализуя мероприятия проекта Calmbots, специалисты произвели вживление в тараканов специальных электродов. В случае подачи на них электротока насекомое начинает шевелить ногами. В результате опытов было установлено, что вследствие такой модернизации представители фауны способны передвигать небольшие предметы, например, шарик или маленькую шкатулку. В свою очередь, снабженный карандашом таракан способен даже рисовать линии.

Исследователи сообщили, что целью создания управляемых тараканов стала попытка использовать насекомых для выполнения ряда работ в крайне труднодоступных местах. Таковыми, например, могут стать протяжка электрокабелей по вертикальным стенам либо сквозь небольшие отверстия или щели, доступ в которые закрыт для человека. Соответствующий демонстрационный ролик размещен на одном из каналов YouTube.



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