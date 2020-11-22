Сын певицы Валерии рассекретил пол будущего ребенка

22.11.2020, 18:22, Разное

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассекретил пол своего будущего ребенка. Уже через несколько недель его супруга Лиана подарит ему дочь. Молодой предприниматель на своей странице в социальной сети Instagram поделился трогательным видео с вечеринки, где друзья и близкие узнали о поле малыша.

На ролике можно видеть беременную супругу сына Валерии Лиану Шульгину, которая держит в руке черный шар. Арсений Шульгин протыкает его иглой, а оттуда высыпаются розовые конфетти. В описании к ролику сын артистки заявил, что на самом деле хотел мальчика, но он обрадовался тому, что у него появится дочь. Аналогичным роликом у себя на странице в Instagram поделилась и невестка Валерии.

Напомним, пара сыграла пышную свадьбу в августе нынешнего года. Предложение своей возлюбленной Арсений Шульгин сделал за месяц до бракосочетания. На тот момент невестка Валерии уже находилась «в положении», но сама артистка узнала о том, что у нее будет внук или внучка, только месяц назад, когда Лиана Шульгина обнародовала фотографии с заметно округлившимся животом.