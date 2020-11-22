 

Явка на повторных выборах в Украине на 16.00 составила 22,5% – “Опора”

22.11.2020, 18:10, Новости дня

По данным наблюдателей ражданской сери “Опора”, которые проводят параллельный подсчет явки избирателей на участковых избирательных комиссиях, по состоянию на 16.00 активность граждан составила 22,5% (погрешность исследования – 1%). Об этом 22 ноября в Facebook сообщила координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская.

“В это время 25 октября составила 27% (погрешность 0,84%), тогда как 15 ноября – 18,6% (погрешность 1,1%)”, – сказано в посте.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10223187773499232

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

15 ноября в Украине прошел второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область).

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / В Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на Пашиняна

20.07 / Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе и раках

01.07 / ЦИК РФ: по данным 50% бюллетеней, поправки поддержали 76% избирателей

02.09 / Лукашенко заявил, что новая власть будет “резать людей и их детей”

08.10 / На воинских складах в Рязанской области начали взрываться боеприпасы

18.07 / Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

26.10 / Санина прокомментировала свои шансы на победу в шоу “Танцы со звездами”

25.07 / Арестованы трое участников межнациональной драки в Москве

25.06 / Загорелся “Литературный музей А.М. Горького” в Нижнем Новгороде

10.09 / Кремль прокомментировал приостановку участия Сербии в учениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска